تايلور سويفت تغني في افتتاح حفل "AMAs"
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:57 صالفجر الفني
تفتتح النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت حفل جوائز الـ "AMAs" بأغنية "I Did Something Bad".
ومن المقرر إقامة الحفل في 9 أكتوبر المقبل.
ومن المعروف أن "تايلور" البالغة من العمر 29 عامًا رشحت إلى 4 جوائز في 4 فئات مختلفة في الحفل لعام 2018، وهي فنان العام، وأفضل فنانة بوب/روك، وأفضل ألبوم بوب/روك، وأفضل جولة حول العالم لموسيقى البوب/الروك.
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