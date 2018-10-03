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محمد الخولي: عدم انضمام لاعبي المصري للمنتخب "غير منطقي"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:49 ص
محمد الخولي: عدم انضمام لاعبي المصري للمنتخب غير منطقي
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علاء خليف
 
أبدى محمد الخولي نائب رئيس المصري، تعجبه من عدم انضمام اي لاعب من فريق المصري، لصفوف منتخب مصر لمباراتي سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.


وقال الخولي في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان اسلام عيسى مكانه الطبيعي في منتخب مصر مثل وليد سليمان لاعب الأهلي.


وتابع أن عدم انضمام لاعبين من المصري في المنتخب امر غريب وغير منطقي في ظل ظهور اكثر من لاعب بمستوى مميز بشهادة الجميع.

المزيد عن: محمد الخولي المنتخب المصري البورسعيدي المصري
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