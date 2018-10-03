ياسر عمر: تعديل قانون الضريبة العقارية على رأس أولويات البرلمان



وأوضح "عمر" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن القانون عند تطبيقه ظهرت به بعض المشاكل بسبب تدخل العنصر البشري في تقدير قيمة الوحدات السكنية.



وأضاف أنه سيتم تعديل هذه المواد التي تريح المواطن، لافتا إلى وجود مشاكل أخرى مع أصحاب الفنادق، والمصانع في تطبيق القانون.

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان سيضع على رأس أولوياته تعديل قانون الضريبة العقارية، في دور الانعقاد الرابع، لتخفيف الأعباء على المواطنين.