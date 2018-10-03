عضو اتحاد المستثمرين: هناك مصانع في أكتوبر "محدش يعرف إنها اختفت"



وأضاف "حافظ" في لقاء مع التلفزيون المصري، أنه قام بجولة مع الرقابة الإدارية في منطقة العاشر من رمضان، ووجدوا أن هناك مصانع "محدش يعرف إنها اختفت"، ومصانع أخرى يرعى فيها الأغنام.



وتابع عضو اتحاد المستثمرين، أنه بالنسبة للمتوقفين فإن 80% منهم توقفوا بسبب عجز البنوك عليهم بعد تعثرهم ماليًا.

قال محيي الدين حافظ، عضو اتحاد المستثمرين، إنه لا يوجد أحد لديه إحصائية دقيقة بالمصانع المتوقفة أو المتعثرة في مصر، والسبب في ذلك هو عدم وضع تعريفات محددة للتعثر والتوقف.