ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ياسر ريان: الأهلي في النهائي بنسبة 80%

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:24 ص
ياسر ريان: الأهلي في النهائي بنسبة 80%
طباعة
الفجر الرياضي
 
أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن نسبة وصول الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا تتخطى نسبة ال80 في المائة بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وقال ياسر خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم عبر شاشة الأولى: « أخطر ما يواجه الأهلي ضغط المباريات والإصابات ولكن الأهلي بمن حضر».


وأضاف: « وليد سليمان كان من أفضل لاعبي الأهلي أمام وفاق سطيف ويسير بخطى ثابتة في المباريات الأخيرة وكذلك أحمد فتحي كان مميزا».

المزيد عن: ياسر ريان لاهلي بطولة أفريقيا البطولة الأفريقية الاهلي وفاق سطيف الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 4:30:03 AM