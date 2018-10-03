ياسر ريان: الأهلي في النهائي بنسبة 80%

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن نسبة وصول الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا تتخطى نسبة ال80 في المائة بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وقال ياسر خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم عبر شاشة الأولى: « أخطر ما يواجه الأهلي ضغط المباريات والإصابات ولكن الأهلي بمن حضر».









وأضاف: « وليد سليمان كان من أفضل لاعبي الأهلي أمام وفاق سطيف ويسير بخطى ثابتة في المباريات الأخيرة وكذلك أحمد فتحي كان مميزا».



