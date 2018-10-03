الحكومة تخصص رقم "واتس آب" قريبا لتلقي شكاوى المواطنين



وأوضح سمير، في برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه سيتم تخصيص رقمين على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" خاصين بتلقي الشكاوى الخاصة بالقمامة.



وأشار إلى أن ذلك سيسمح للمواطنين إرسال صور أكوام القمامة في أي شارع ما، ويرسل تفاصيل المكان على هذين الرقمين، ليتم توجيه المسئولين بإزالتها من هذا المكان.

قال الإعلامي أحمد سمير، إن الحكومة تستعد للإعلان عن رقمين لللهاتف لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالقمامة.