القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام ومشاهدة البث المباشر في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مباراة قوية أمام توتنهام الأنجليزي ويأتي ذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.









وتقام مباراة برشلونة مع توتنهام في دوري الأبطال على ملعب ويمبلي بانجلترا، يوم الأربعاء والموافق 3 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.









ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- برشلونة: 3 نقاط

2- الإنتر: 3 نقاط

3- توتنهام: بدون نقاط

4- آيندهوفن: بدون نقاط





ويسعى فريق توتنهام لتعويض هزيمته أمام الإنتر بهدفين في أول جولة، في حين فاز برشلونة على آيندهوفين الهولندي بأربعة أهداف دون رد ليتصدر المجموعة.









واجه برشلونة نظيره توتنهام مرتين من قبل حيث فاز البارسا مرة وانتهت المباراة الثانية بالتعادل وسجل بطل أسبانيا هدفين بينما الفريق الإنجليزي سجل هدف واحد في لقاءاته مع المنافس.









وسيتم نقل مباراة برشلونة مع توتنهام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر فضائية "بي إن سبورت 1" الرياضية وسيقوم يوسف سيف بالتعليق على اللقاء.









وستكون المواجهة مذاعة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية، وقناة "RMC Sport 2"، وفضائية "BT Sport 2" الإنجليزية.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة توتنهام مع برشلونة عبر موقع الفجر الرياضي.



