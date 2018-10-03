ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام ومشاهدة البث المباشر في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام ومشاهدة البث المباشر في دوري أبطال أوروبا
طباعة
الفجر الرياضي
 
يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مباراة قوية أمام توتنهام الأنجليزي ويأتي ذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.


وتقام مباراة برشلونة مع توتنهام في دوري الأبطال على ملعب ويمبلي بانجلترا، يوم الأربعاء والموافق 3 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:
1- برشلونة: 3 نقاط
2- الإنتر: 3 نقاط
3- توتنهام: بدون نقاط
4- آيندهوفن: بدون نقاط

ويسعى فريق توتنهام لتعويض هزيمته أمام الإنتر بهدفين في أول جولة، في حين فاز برشلونة على آيندهوفين الهولندي بأربعة أهداف دون رد ليتصدر المجموعة.


واجه برشلونة نظيره توتنهام مرتين من قبل حيث فاز البارسا مرة وانتهت المباراة الثانية بالتعادل وسجل بطل أسبانيا هدفين بينما الفريق الإنجليزي سجل هدف واحد في لقاءاته مع المنافس.


وسيتم نقل مباراة برشلونة مع توتنهام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر فضائية "بي إن سبورت 1" الرياضية وسيقوم يوسف سيف بالتعليق على اللقاء.


وستكون المواجهة مذاعة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية، وقناة "RMC Sport 2"، وفضائية "BT Sport 2" الإنجليزية.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة توتنهام مع برشلونة عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: موعد مباراة برشلونة وتوتنهام موعد مباراة برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام توتنهام برشلونة وتوتنهام برشلونة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 4:30:28 AM