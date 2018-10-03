كيم كارداشيان.. أخطر المشاهير بحثا عنهم على الإنترنت

إذا كنت من هواة البحث عن عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، على شبكة الإنترنت بصفة يومية، فقد تتراجع عن هذه العادة بعد قراءتك للسطور التالية.





ذكر تقرير صادر عن شركة للأمن السيبراني، مؤخرا، أن كيم كارداشيان اعتلت قائمة "أكثر المشاهير خطورة عند البحث عنهم في الإنترنت"، في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



