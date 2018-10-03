نادر السيد يكشف سر ظهوره في معسكر الوداد قبل لقاء الاهلي

كشف نادر السيد حارس الاهلي والزمالك السابق، عن سر ظهوره في معسكر الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2017.









وقال السيد في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، انه ذهب لمعسكر الوداد لعمل تغطية اعلامية لصالح القناة التي كان يعمل بها في هذا التوقيت، موضحاً انه ذهب لمعسكر الأهلي ايضا لنفس السبب.









والجدير بالذكر ان الوداد حصد اللقب على حساب الاهلي بعدما تعادل معه 1/1 ذهابا وفاز عليه بهدف دون رد ايابا.



