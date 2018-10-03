مرتجي: هدفنا كأس العالم للأندية وكنا نتمنى الفوز بأكثر من هدفين

علق خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي على فوز المارد الاحمر بهدفين نظيفين على حساب وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.









وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بطولة مهمة بالنسبة لنا وللجماهير، عاوزين ربنا يكرمنا وان شاء الله نفوز بالبطولة الي هي هدف الجميع من رئيس النادي لأصغر مشجع".









متابعًا "عاوزين نصعد كأس العالم للأندية، ان شاء الله نقدر نعمل كدة ونرجع للبطولة من جديد".









وأضاف عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء "كنا نتمنى تسجيل أهداف أكثر ولكن هذه هي كرة القدم، وان شاء الله القادم افضل".



