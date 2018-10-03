الطالع الفلكي الأربِعَاء 3/10/2018..قُوّة مُلاحَظَة!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و12 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الواحدة و15 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





*اليوم 22 تُوت قبطى، 2 تشرين أوّل رُومى، 22 مُحرّم ، ميمُون للغاية ،الإستماع للمُوسيقى أو مشاهدة الرقص اليوم غيرمرغوبٍ به فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -هِيّا السّتّ اللى جُوّه مَجَبِتْشْ مَعَاهَا أوْرَاء؟ (لأ ، داخلة بإيدها فاضية) -أمّال بتَعْمِل إيه طول الوأت دَهْ ؟ (أمل إبراهيم من فيلم غابة من السّيقَان-1974)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الميزان تربيع بُلوتُو فى الجدى-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد تربيع بلوتُو نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير،يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الثانية و3 دقائق فجراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





عطارد يرمز للقدرات الكلامية والمهارات العقلية المنطقية باتصاله ببلوتو فى الجدى فأسلوبك فى الكلام فلسفى وعميق ويمتازبالتنظيم والترتيب والواقعية والمتانة (زحل يحكم الجدى) لكنه مصبوغ بالقتامة والأسلوب العدائى ، نصيحة هذا الإتصال الفلكى أن تضع رأيك والذى غالباً له جانب كبير من الصواب فى ورقة سوليفان ناعمة لتصل للآذان وتستقر فى عقول المُستمعين ، من وجهة نظر إيجابية فهذا الإتصال مُفيد إن كنت تعمل فى مِهَن الإستقصاء والبحث العلمى كأسلوب شيرلوك هولمز فى فك الألغاز العسيرة ككشف صديق مُنافق كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة أو إستغفال بائع كنموذج نورا بفيلم أربعة فى مُهمة رسمية ، صديق يستخدم زيارته الودّيّة كغطاء لمقصده الحقيقى والذى يخجل من كشفه مُباشرةً كطلبه مُساعدة مالية ، أو فوزك فى مُنافسة تستلزم التركيزالذهنى الحادّ كلعبة الشطرنج ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى.....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت الشمس بمشيئة الله تَعَالى من منزلة الزّبرة لتدخل منزلة الصّرفة وهى نجم واحد مُضيئ وحوله سبعة نجوم مطموسة الضوء وتُشكّل ذيْل الأسَد و سُمّيت الصّرفة لأن فيها إنصراف الحرّ بشكل قاطع فيُقَال (الصّرفة ناب الدّهر) لأنّها تقطع بين فصلىْ الصيف والشتاء كما يقطع النّاب الطعام ، يُنهَى فيها عن أكل لحم البقر والباذنجان ، تقول عنها العرب (إذا طلعت الصرفة ، إحتال كل ذي حرفة ، وجفر كل ذي نطفة ، وامتيز عن الماء زلفة) والمعنى أنّ الشتاء قد أقبل وكل صاحب حرفة يحتال بعمله لتوفير مؤونة الشتاء، تقول العرب (من غَلاَ دِمَاغُه فى الصيف غَلَتْ قِدْرُهُ فى الشتاء)، (جفر كل ذى نطفة) تعنى إبتعاد النياق الحوامل التى بها النطفة فلا يقترب منها الذكر هذا المُوسِم (إمتيز عن الماء زلفة) تعنى خروج العرب من البادية تاركين الآبَار فى المُدن والقرى سعياً خلف الكلأ لمواشيهم فى البوادى ، بعض رسائل العرب فى أعمال تلك المنزلة لا تشجع الزواج حتى تنتهى هذه المنزلة توازياً مع العلاقة بين الإبل والنياق ، فلا الناقة تسمح للجمل بالإقتراب منها ولا الجمل يرغب فى التقرّب منها ورُبّما كانت العلة لإنتهاء مُوسم التزاوج وكون الناقة قد عَشّرَتْ/حملت وكذلك الإستعداد الجسدى لدخول الشتاء ، لكن السفر سعياً خلف الرّزق محمودٌ بمشيئة الله تَعَالى خلال تلك المنزلة كما أن مواليد تلك المنزلة من الذكور يكونون فى إعتقاد بعض الكتاب العرب ذَوِى ذَكَاءٍ وحيلة أما الإناث فتكنّ جَادَّات مُتّزِنّات قويّات الشخصيّة.





*المَرَاجِع

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: إن كنت تعاني ضعف التركيز وتشتت الانتباه فقم بأداء الأعمال الرّوتينيّة التى لاتحتاج لتركيز ذهنى، تناول الفيتامينات مفيد.





برج الثور: لاتُعطِ ثقتك الكاملة ولا كل المعلومات عن نفسك خصوصاً للمعارف الجُدد ، غموض بعض الزوايا فيك يجعلك مُهاب الجانب فى عيون الآخرين.

برج الجوزاء: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما قد يفهم شيئاً آخر تماماً، كُن أكثر وضوحاً ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سوء فهم وارد.





برج السّرطان: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور ، لا تنسَ تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الأسد: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تبدأ بتوريط نفسك بعمليّة شراء جديدة قد تكون مُغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.





برج العذراء: لاتبدو المعضلة الماليّة قادرة على إحباطك ولكن على العكس فأنت تستمتع بالتفكير فى طرق مبتكرة للتغلب عليها كما لعبة الشطرنج، العبد فى التفكير.





برج الميزان: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج العقرب: ربّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج القوس: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الجدي: عليك فحص التفاصيل الصغيرة قبل إنهاء العمل فيبدو الإهمال وارد من موظف صغير والمسئولية واللوم قد يكونان من نصيبك ، درهم وقاية.

برج الدّلو: إتفاقات رسميّة بغرض الزواج واردة لك أو لأحد أفراد أسرتك ، تأكد من مُناقشة التفاصيل الصغيرة التافهة فمنها تبدأ المشاكل الكبيرة.



