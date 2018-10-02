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دوري الأبطال - بايرن ميونيخ يتعادل مع أياكس.. وبنفيكا يتخطي آيك آثينا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:52 م
دوري الأبطال - بايرن ميونيخ يتعادل مع أياكس.. وبنفيكا يتخطي آيك آثينا
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الفجر الرياضي
 

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة بايرن ميونيخ الألماني مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

كان البايرن هو الباديء بالتسجيل عبر مدافع ماتس هوميلز في الدقيقة الرابعة، ثم عادل نصير مزراوي النتيجة لصالح أياكس في الدقيقة 22.

 

رفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد أياكس إلى 4 نقاط في المركز الثاني متخلفًا بفارق النقاط

 

وفي نفس المجموعة، حقق بنفيكا فوزًا غاليًا على حساب آيك آثينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية الفريق البرتغالي كل من "سيفيروفيتش وجريمالدو وسيميدو"، فيما سجل ثنائية الفريق اليوناني اللاعب كلورانيدس.

 

وحصد بنفيكا أول ثلاثة نقاط ليرتقي للمركز الثالث، فيما بات رصيد الفريق اليوناني عند لا شيء من النقاط.

المزيد عن: دوري أبطال أوروبا بنفيكا ‏بايرن ميونيخ أياكس
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