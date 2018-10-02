استشاري طب نفسي: الانتحار في مصر له مواسم

قال الدكتور محمد طه، استشاري وأستاذ مساعد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة المنيا، إن "الانتحار في مصر له مواسم، مثل وقت امتحانات الثانوية العامة والنتيجة، لأن تلك الفترة تعتبر عنق زجاجة للطلاب".





وأضاف في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أنه "ياريت نظام التعليم الجديد أن يخفف الضغط على طلاب الثانوية العامة، وأن يقلل الضغط النفسي الواقع على الطلبة وأهلهم".



