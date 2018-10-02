ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

استشاري طب نفسي: الانتحار في مصر له مواسم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:48 م
استشاري طب نفسي: الانتحار في مصر له مواسم
الدكتور محمد طه
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد طه، استشاري وأستاذ مساعد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة المنيا، إن "الانتحار في مصر له مواسم، مثل وقت امتحانات الثانوية العامة والنتيجة، لأن تلك الفترة تعتبر عنق زجاجة للطلاب".

وأضاف في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أنه "ياريت نظام التعليم الجديد أن يخفف الضغط على طلاب الثانوية العامة، وأن يقلل الضغط النفسي الواقع على الطلبة وأهلهم".

وأوضح أن "الصيف والربيع يزيدان فيهما الانتحار، والأمر له تفسيرات له علاقة بالكيمياء الخاصة بالجسم، فهناك مواد تقل داخل أجسامنا مما يدفعنا للانتحار".
المزيد عن: الطب النفسي التوك شو الانتحار اخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
2
x
17:30
1
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
2
x
18:55
0
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
1
x
18:55
2
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
0
x
21:00
2
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
21:00
1
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
2
x
21:00
2
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
1
x
21:00
0
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
4
x
21:00
0
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
1
x
17:15
0
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
1
x
18:00
0
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
2
x
21:00
0
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 11:22:20 PM