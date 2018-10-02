استشاري طب نفسي: الانتحار في مصر له مواسم
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:48 مهدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد طه، استشاري وأستاذ مساعد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة المنيا، إن "الانتحار في مصر له مواسم، مثل وقت امتحانات الثانوية العامة والنتيجة، لأن تلك الفترة تعتبر عنق زجاجة للطلاب".
وأضاف في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أنه "ياريت نظام التعليم الجديد أن يخفف الضغط على طلاب الثانوية العامة، وأن يقلل الضغط النفسي الواقع على الطلبة وأهلهم".
وأوضح أن "الصيف والربيع يزيدان فيهما الانتحار، والأمر له تفسيرات له علاقة بالكيمياء الخاصة بالجسم، فهناك مواد تقل داخل أجسامنا مما يدفعنا للانتحار".
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