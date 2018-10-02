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زاخاروفا: الناتو لا يدرك مدى خطورة تصريحاته العدوانية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:40 م
زاخاروفا: الناتو لا يدرك مدى خطورة تصريحاته العدوانية
ماريا زاخاروفا
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وكالات
 

علنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي لا يدرك حجم مسؤوليته وخطورة الخطابات العدوانية حول إمكانية تدمير الصواريخ الروسية.


وقالت زاخاروفا للصحفيين: "هناك انطباع بأن الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه التصريحات لا يدركون مدى المسؤولية، وخطورة التصريحات العدوانية".


وتابعت من السهل تخريب كل شيء، إلا أن إعادة البناء والإصلاح صعب. يتعين على الدبلوماسيين الأمريكيين القيام بالكثير من أجل إصلاح تبعات أخطاءهم".


وأضافت "أما فيما يتعلق بجوهر الموضوع، فإن خبراءنا العسكريين سيقدمون إجابة مفصلة".


في وقت سابق، أعلنت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي، كاي بايلي هاتشيسون، أن الولايات المتحدة تستطيع، إذا لزم الأمر، تدمير الصواريخ الروسية، التي حسب رأيهم، يتم تطويرها في انتهاك لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

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