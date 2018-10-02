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أسعار النفط تهبط عند التسوية بعد جلسة متقلبة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:41 م
أسعار النفط تهبط عند التسوية بعد جلسة متقلبة
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وكالات
 
 تراجعت أسعار النفط لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة، لكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 2014.

ويأتي هبوط الخام الأمريكي مع توقعات زيادة مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن مخاوف نقص الإمدادات من إيران بسبب عقوبات واشنطن لا تزال تلوح في الأفق.

ومن جانبه ذكر وزير النفط الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المتسبب في صعود أسعار الخام، مشيراً إلى أنه يجب عليه تعليق العقوبات ضد طهران إذ أراد تحقيق التوازن في السوق.

ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن بيانات المخزونات الأولية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنحو 0.1%، إلى 75.23 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 75.91 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1%  مسجلاً 84.85 دولار للبرميل.
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