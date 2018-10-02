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نانت الفرنسي يُعين "خليلوزيتش" مدربًا للفريق

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:08 م
نانت الفرنسي يُعين خليلوزيتش مدربًا للفريق
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عمر عبدالعزيز
 
أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة البرتغالي ميجل كاردوزو مدرب الفريق واستبداله بالفرنسي من أصل بوسني وحيد خليلوزيتش، الذي وقع على عقد لمدة عامين.

وذكر نادي نانت في بيان في حسابه على "تويتر" أنه توصل في الصباح الى اتفاق مالي مع المدرب البرتغالي من أجل الانفصال بطريقة ودية، بعد ظهر اليوم الى مركز جونيليير لقيادة أول تدريب للفريق.

ومن الجدير بالذكر أن خليلوزيتش، الهداف السابق للنادي الفرنسي خلال العصر الذهبي في ثمانينات القرن الماضي، تولى تدريب الاتحاد السعودي وليل وباريس سان جيرمان ورين بالدوري الفرنسي سابقًا، ثم منتخبي الجزائر واليابان.

ومن المقرر أن يعاون خليلوزيتش في هذه المهمة كل من باتريك كايو وسيريل موان، الذي يتولى اضافة الى عمله كمساعد، الاعداد البدني للفريق، ومدرب حراس المرمى ويلي جروندان.
المزيد عن: وحيد خليلوزيتش نانت الفرنسي الدوري الفرنسي
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