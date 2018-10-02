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أوشاكوف: الاتفاق على عقد قمة رباعية حول سوريا قريبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:12 م
أوشاكوف: الاتفاق على عقد قمة رباعية حول سوريا قريبا
يوري أوشاكوف
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صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح التوصل لاتفاق حول عقد قمة روسية، ألمانية، فرنسية، تركية حول سوريا خلال الأيام المقبلة، وأن روسيا تعول على أن تعقد القمة في إسطنبول.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "الآن على ما يبدو، هذه الفكرة تكتسب زخما مجددا. لن أخفي أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التوصل إلى اتفاق حول عقد هذه القمة، إذا أكدت الدول الأربع مشاركتها. وننطلق من أن هذه القمة ستعقد في إسطنبول، وسوف نتفق على مواعيد محددة".


ونوه أوشاكوف إلى أن مساعدي الرؤساء اجتمعوا خصيصا لمناقشة الإعداد للقمة.
وفي رد على سؤال حول موعد عقد القمة الثنائية بين بوتين وأردوغان بمشاركة ممثلين عن التحالف، قال أوشاكوف: "فيما يتعلق بالاتصالات الثنائية، فهي ذات طابع مكثف جدا. هناك خطط للمستقبل… حتى نهاية العام… الأعمال مفتوحة خلف الكواليس. في حين أن القمة الرباعية قيد الإعداد بالفعل".

واحتضنت مدينة إسطنبول التركية، في 14 سبتمبر، لقاء جمع مساعدي رؤساء الدول لكل من ألمانيا وتركيا وفرنسا وروسيا. حيث قامت الأطراف المعنية بمناقشة إمكانية عقد قمة رباعية بشأن سوريا في هذه المدينة. وشارك عن الجانب الروسي في هذه المشاورات مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

يذكر أن روسيا وتركيا بالإضافة إلى إيران هي الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول سوريا ومناطق خفض التصعيد. والجدير بالذكر، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في السابع عشر من سبتمبر الماضي، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول 15 أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم ومسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا). 
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