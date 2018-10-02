مانشستر سيتي يخطف فوزا صعبا من هوفنهايم بدوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا صعبًا على هوفنهايم بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وتقدم بلفوضيل بهدف مبكر لهوفنهايم في الدقيقة الأولى من اللقاء قبل أن يتعادل سيرجيو أجويرو في الدقيقة "7" ويضع سيلفا هدف الفوز للسيتي بالدقيقة "87".





وبهذه النتيجة؛ يحتل المان سيتي المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط ولديه مباراة صعبة في الجولة الثالثة أمام شاختار يوم 23 أكتوبر.



