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"خربين" يعود للمشاركة مع المنتخب السوري

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:00 م
خربين يعود للمشاركة مع المنتخب السوري
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عمر عبدالعزيز
 
عاد النجم السوري عمر خربين، مهاجم فريق الهلال السعودي، للعب الدولي رفقة منتخب بلاده، بعد زوال ظروف شخصية منعت انضمامه إلى المعسكر السابق لمنتخب بلاده.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فمن المنتظر أن ينضم اللاعب لقائمة المنتخب السوري لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي البحرين والصين في 11 و16 أكتوبر الجاري.

وتواصل خربين مع إدارة منتخب بلاده خلال الأيام القليلة الماضية، ليبلغها باستعداده لتمثيل المنتخب مجددًا. 

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السوري يشارك بالمجموعة الثانية من كأس آسيا المقبلة 2019، مع منتخبات أستراليا والأردن وفلسطين.
المزيد عن: نادي الهلال السعودي عمر خربين بطولة كاس أمم آسيا 2019 بالإمارات المنتخب السوري
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