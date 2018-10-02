"خربين" يعود للمشاركة مع المنتخب السوري

عاد النجم السوري عمر خربين، مهاجم فريق الهلال السعودي، للعب الدولي رفقة منتخب بلاده، بعد زوال ظروف شخصية منعت انضمامه إلى المعسكر السابق لمنتخب بلاده.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فمن المنتظر أن ينضم اللاعب لقائمة المنتخب السوري لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي البحرين والصين في 11 و16 أكتوبر الجاري.





وتواصل خربين مع إدارة منتخب بلاده خلال الأيام القليلة الماضية، ليبلغها باستعداده لتمثيل المنتخب مجددًا.



