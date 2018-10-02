هاتريك ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على يونج بويز بدوري الأبطال

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على يونج بويز بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وشهدت المباراة تألق كبير من الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل ثلاثية اليوفي في مرمى يونج بويز خلال الدقائق (5- 33- 69) على الترتيب.





ويحتل فريق يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويستعد الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة يوم 23 أكتوبر الجاري.



