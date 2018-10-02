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فريد خميس يطالب "حماية المستهلك" بالقضاء على فوضى الأسعار

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:29 م
فريد خميس يطالب حماية المستهلك بالقضاء على فوضى الأسعار
محمد فريد خميس
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أحمد فشير
 
طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإيجاد حلول عدة لمواجهة العشوائية التي تشهدها الأسواق بالنسبة لأسعار السلع، والبيع بأكثر من سعر ومخالف لما هو معلن في الأسواق الكبرى. 

ووجه خميس، حديثه للواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقاء اتحاد المستثمرين لمناقشة قضايا للسلع وضبط الأسعار، مساء اليوم، قائلاً: "لو تقدر تنزل تسأل البائع في الأسواق العادية بيبيع  البطاطس بكام، تبقا كدا على الطريق الصحيح".
المزيد عن: فوضى الاسعار ضبط الاسعار حماية المستهلك الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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