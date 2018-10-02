شركة إمارتية للتسويق الإلكتروني تعتزم توسيع استثمارتها فى مصر

قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي لشركة "نمشي دوت كوم"، إن طرح الشركة التي تمتلك "إعمار مولز" حصة 51% منها، للاكتتاب أمر وارد، كما تعتزم الشركة التوسع في مصر مستقبلاً.





وأوضح عرب، الشركات نمواً بنحو 40% في الإمارات سنوياً، وأن الشركة تمول توسعاتها بتمويلات ذاتية، كما أن نحو 80% من مبيعات الشركة تتم عبر الهاتف الذكي في الإمارات، كما تمثل شريحة الشباب الشريحة الأكبر من المتسوقين عبر الموقع.