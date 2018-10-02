عاجل - مرتضى منصور يعلق على قرار منعه من الظهور الإعلامي

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار مجلس الإعلام بمنعه من الظهور إعلاميا.





وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات صحفية: "لأول مرة أرى أن المجني عليه هو من يتعرض للعقوبة ويترك الجاني، أنا من تعرضت للهجوم".





وتابع: "قيل على الزمالك "امرأة دعارة" ولم يكن هناك أي عقوبة، مكرم محمد أحمد لم يتحرك ساكنا تجاه تلك الأحداث، ولا أعلم يا مكرم أن كنت حيًا من الأساس، عيب ما يحدث ومنعي من الحديث".





وأضاف: "أنت لا تملك أن تمنعني أفيقوا يا مكرم وياخطيب ويا حسن يا مصطفى وهشام حطب".





ووجه حديثه لرئيس الأهلي، قائلًا: "يا خطيب كل ما يحدث ضدي لن يجعل الناس ينسوا موضوع الساعات أنا لا أنكسر وساقرأ الفاتحة لمكرم محمد أحمد في الحقيقة لا أعلم أنه مازال على قيد الحياة".



