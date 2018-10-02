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وزير النفط الإيراني: ترامب هو المسئول عن ارتفاع أسعار النفط

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:39 م
وزير النفط الإيراني: ترامب هو المسئول عن ارتفاع أسعار النفط
وزير النفط الإيراني
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وكالات
 
أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط، محذرا من أن الوسيلة الوحيدة لإعادة التوازن إلى السوق هي رفع العقوبات عن طهران.

وقال زنجنه في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن منظمة "أوبك" ليس لديها الطاقة الإنتاجية الكافية لإنتاج مزيد من النفط لتعويض الهبوط في مبيعات الخام الإيرانية، وحذر من أن الصين وأوروبا، باعتبارهما المشتريين الرئيسيين للنفط الإيراني، ستتضرران من العقوبات الأمريكية على طهران، وفقا لـ"رويترز".

وكان زنجنه قال في 26 سبتمبر، إن  ترامب يجب أن يتوقف عن التدخل في الشرق الأوسط، إذا كان يريد توقف صعود أسعار النفط.

ومن المنتظر تطبيق سلسلة من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر.

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