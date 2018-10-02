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خبر صادم لعشاق النوتيلا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:44 م
خبر صادم لعشاق النوتيلا
نوتيلا
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برطمان النوتيلا يحتوي على الكاكاو وزيت النخيل والبندق والسكر ومسحوق الحليب الخالي من الدسم، وقد انتشرت النوتيلا بكثرة بين الشعوب وكان الإقبال عليها كبير جدا، ولكن ستتوقف عن شرائها فور معرفتك بأضرار مكوناتها.
  
الأكثر استخداما في صناعة شيكولاتة النوتيلا هو زيت النخيل، وذلك بنسبة 20% من الشيكولاتة، زيت النخيل الذي يعد من أكثر المواد المثيرة للجدل بسبب أضرارها الكبيرة، ولكن يعتمد على استخدامها في شيكولاتة النوتيلا لإعطائها ملمساً ناعماً وطرياً وفترة صلاحية طويلة.
 
ولعل سبباً آخر يدفع الشركة المصنعة للنوتيلا لاستخدام زيت النخيل، هو أن زيت النخيل من أرخص أنواع الزيوت في الأسواق على الإطلاق.

أضرار زيت النخيل
1 - يؤدّي لزيادة فرصة تصلب الشرايين، والإصابة بأمراض القلب والشرايين، والجلطات القلبية، والسكتات، بسبب نسبة الكولسترول العالية به.
 2- سبّب رفع نسبة الأحماض الدهنية المشبعة في الدم.
3 - يؤثر على نمو عظام الأطفال، ويقلّل الكثافة العظمية لديهم.
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