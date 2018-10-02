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الحكومة الكاميرونية تعلن حالة الطوارئ

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:48 م
الحكومة الكاميرونية تعلن حالة الطوارئ
رئيس الكاميرون- أرشيفية
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ترجمة- فاطمة زكريا
 
أصدرت قوات الأمن الكاميرونية قرارا بعدم خروج المواطنين في الولايات الناطقة بالانجليزية  لمدة 48 ساعة، كما أمرت بإغلاق المتاجر والحانات في هذه المناطق، بحجة احتفال الحكومة  بمرور عام على الاستقلال قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل. 

وقال محافظ شمال غرب الكاميرون "ادولف ليلي لافريك" إن سكان الولايات الناطقة بالانجليزية كولايتي "بوا" و"بامندا" لا يتم السماح لهم بانتقال من منطقة إلى أخرى لمدة 48 ساعة. 

يُذكر أن الرئيس الكاميروني الحالي بول بيا (85 عاما) يترشح في الانتخابات للمرة السابعة في تاريخه، الذي قاد دولته لمدة 35 عاما.

المزيد عن: الكاميرون الطوارئ الرئيس الكاميرونى بول بيا الانتخابات الرئاسية استقلال
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