جنوب القاهرة تأمر بدفن جثة مسن سعودي بدار السلام

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، الكلية بدفن جثة مسن سعودي داخل مسكنه بدار السلام.

تعود التفاصيل عندما ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة رجل مسن داخل منزله وتبين أنه متوفي منذ عدة أيام.





وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل مسن يبلغ من العمر 79 سنة ويعيش وحيدا ولم توجد أي شبة جنائية.





حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.