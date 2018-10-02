إغلاق 10 منشأت غير مرخصين في الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية تنوعت في ضبط 11 عدم حمل شهادة صحية، 10 خبز غير مطابق للمواصفات، 12 عدم الإعلان عن الأسعار، 13 إنتاج خبز غير مطابق للموصفات، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، استيلاء علي المال العام بمبلغ 4240 جنية.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



