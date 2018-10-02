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مؤتمر صحفي لـ"حسام حسن" للحديث عن مباراة فيتا كلوب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:03 م
مؤتمر صحفي لـحسام حسن للحديث عن مباراة فيتا كلوب
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نيرة الجابري
 
تستضيف قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد المصري مساء اليوم المؤتمرين الصحفيين الخاصين بالكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والكونغولي فلوران ابينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريقين معاً والمقرر اقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر.

يبدأ المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ، فيما سيبدأ المؤتمر الصحفي للكونغولي فلوران ابينجي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً .

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