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أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:28 م
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن
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ظهر في أسابيع الموضة لخريف هذا العام أقراط من الأذن التي تناسب النساء في عام 2018 وتنوعت في تصاميمها واحجامها.

فقد اختارت دار أزياء Isabel Marant إيزابيل مارنات، أقراط أذن كبيرة الحجم مرصعة بالأحجار الكريستالية، تناسب الفساتين القصيرة الميتاليك الكلاسيكية، مع شعر ناعم فوضوي قليلًا، لصاحبات الوجه النحيف.

صيحة الـ Ear Jacket ظلت متربعة على عرش الموضة لفترات كبيرة، وظهرت كذلك بعروض Valentino فالنتينو، فيبدو أنكِ لن تتخلّي عن هذا الاكسسوار أيضًا هذا العام.

مازالت أقراط الأذن الغريبة، وذات الأحجام الكبيرة وليس شرطًا أن تكون الضخمة، هي أسلوب كثير من بيوت الأزياء للفت الأنظار، كالحلق المعدني ذا الكرات المتناهية الصغر، الطويل الذي يلامس الأكتاف من دار House of Holland هاوس أوف هولاند.

أما دار توم فورد فاعتمدت على الأشكال الضخمة من أقراط الأذن، بخاصة مع اللوك الجريء والصارخ، الذي اعتمدته هذا العام للمرأة ككل، مع الباندا الجلد للمرأة القوية، وقرط الأذن الماسي على شكل الورود.

استخدمت دار Erdem إيردم الأسلوب نفسه، ولكن بتصاميم أكثر نعومة، تناسب غالبية أوقاتِك، كالحلق الدائري المتدلّي منه دائرة صغيرة على شكل زهرة الحقل الطائرة، تناسب وجه الفتيات الممتلئ قليلًا والطويل.

أقراط الأذن ذات الأحجار الكبيرة لا غنًى عنها أيضًا هذا العام، كالتصميم من Marc Jacobs مارك جاكوب الكلاسيكي، الذي يناسب الفساتين البسيطة من دون تطريزات، ليكون قرط الأذن هو عنوان جمالِك.
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
أقراط أذن تناسب إطلالات الخريف (صور)
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