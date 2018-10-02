ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ألمانيا تفتح باب تأشيرات العمل بدرجة "غير مسبوقة"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:29 م
ألمانيا تفتح باب تأشيرات العمل بدرجة غير مسبوقة
المانيا
طباعة
وكالات
 

أكدت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أنها ستوسع نظام التأشيرات التي تتراوح مدتها ستة أشهر لتسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالبحث عن عمل وسط مساع من البلد الأوروبي إلى سد النقص الحاصل في العمالة الماهرة.

 

وذكر وزير الداخلية، هورست سيهوفر، أن التأشيرات المتاحة حاليا لخريجي الجامعات سيتم توسيعها لتشمل الأشخاص ذوي المؤهلات المهنية.

 

وأشار إلى أن ألمانيا لا تريد تحويل "الهجرة إلى نظام للرعاية الاجتماعية". ولذلك يجب على مقدمي الطلبات إثبات قدرتهم على دعم أنفسهم والتحدث باللغة الألمانية، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

 

من ناحيته، أوضح وزير العمل هوبرتوس هيل إن الحكومة وافقت أيضا على حل "براغماتي" لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يعملون في ألمانيا وأنهم مندمجون بشكل جيد.

 

وأشار إلى ان الحكومة تهدف إلى منحهم "وضعا موثوقا... لذلك لا نعيد الأشخاص الخطأ إلى بلادهم ثم نحاول جاهدين توظيف عمال مهرة من دول ثالثة".

 

المزيد عن: وزير الداخليه درجة غير مسبوق تأشيرات العمل المانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 1:00:09 PM