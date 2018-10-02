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تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ13 أكتوبر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:18 م
تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس لـ13 أكتوبر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
  أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، وذلك لجلسة 13 أكتوبر لاستكمال سماع أقوال 6 شهود.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبسكرتارية وممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

  

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
المزيد عن: لنيابة العامة تنظيم بيت المقدس الارهاب الاخوان اخبار الحوادث
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