تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ13 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، وذلك لجلسة 13 أكتوبر لاستكمال سماع أقوال 6 شهود.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبسكرتارية وممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.







