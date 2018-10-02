أبرزها "العاصفة روسا تصل المسكيك".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ طائرات "مصر للطيران" تتزين بـ"لوجو" منتدى شباب العالم 2018.

طائرات "مصر للطيران" تتزين بـ"لوجو" منتدى شباب العالم 2018

وضعت شركة مصر للطيران، "لوجو" منتدى شباب العالم، على أسطول من طائراتها، والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من ٣ الى ٦ نوفمبر المقبل، ويعقد المنتدى بدءً من هذا العام تحت مظلة "الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب".

وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨ مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، فى مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.

كما يعقد على هامش المنتدى، نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، وهي قمة إقليمية تعقد على مدار يوم واحد، تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي المنعقد في مايو الماضي، وذلك في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر ٢٠١٧.

الصين تندد بالاستفزازات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

دعت الصين الولايات المتحدة لوقف الأعمال الاستفزازية التي تنتهك سيادتها وتمثل خطرا على أمنها، وذلك على خلفية دخول مدمرة أمريكية المياه الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ: "الجانب الأمريكي يرسل بشكل متكرر سفنا عسكرية دون إذن إلى مياه قريبة من جزر بحر الصين الجنوبي، ما يهدد على نحو خطير سيادة وأمن الصين، ويقوض العلاقات العسكرية الصينية الأمريكية ويضر بشكل خطير بالسلم والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "واشنطن لا تولي أي اهتمام للتطلعات المشتركة لدول المنطقة، ومرة أخرى تلجأ إلى أعمال استفزازية بذريعة حرية الملاحة، وتنتهك المعايير الدولية وتهدد سيادة الصين".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الصينية أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأمريكية لمغادرة المنطقة، مؤكدا على أن بكين "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الوطنية وأمنها".

وفي وقت سابق، أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، أن سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة "خطرة" من مدمّرة USS Decatur الأمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ما اضطر المدمرة لتغيير مسارها.

وفي السنتين الأخيرتين شهدت المنطقة سلسلة حوادث مماثلة بمشاركة سفن حربية أمريكية ترسلها واشنطن لتنفيذ دوريات في بحر الصين الجنوبي قرب الجزر المتنازع عليها التي تعتبرها الصين جزرا صينية.

وعلى الرغم من المعارضة التي تبديها بكين قالت واشنطن مرارا إن سفنها ستبحر في كل الأماكن التي يسمح بها القانون الدولي.

العاصفة "روسا" تصل " المسكيك

وصلت العاصفة الاستوائية منطقة اليابسة من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، صباح اليوم، والتى تهدّد بأمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات بالمنطقة، وفقاً لهيئة الأرصاد المكسيكية.

وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 85 كم فى الساعة، كما تهدّد ولايات أخرى، مثل "بونتا باخا، وسان خوسيه، وسان لويس"، إذا احتفظت بقوتها.

ومن المتوقع أيضاً ارتفاع موج البحر إلى 5 أمتار فى شبه جزيرة باها كاليفورنيا، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

1234 قتيلًا ضحايا الزلازل في إندونيسيا

أفادت وكالة إدارة الكوارث أن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج المد العاتية في إندونيسيا ارتفع إلى 1234 قتيلا.

ووقع زلزالان شبه متزامنين بقوة 5.9 درجة و6 درجات صباح الثلاثاء قبالة جزيرة سومبا في جنوب إندونيسيا، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي.

وحدّد المعهد مركز الزلزال الأول الذي بلغت شدته 5,9 درجة على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 40 كيلومترًا تقريبًا من سومبا، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة والواقعة على بعد 1600 كيلومتر من جزر سيليب التي ضربها الجمعة زلزال مدمّر بلغت قوته 7.5 درجة وأعقبه تسونامي.

وبعد 15 دقيقة تقريباً من الزلزال الأول، الثلاثاء، ضرب زلزال ثانٍ بلغت قوته 6 درجات المنطقة نفسها، بحسب المعهد الذي حدّد مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترا.

ولم تصدر على الفور تحذيرات من موجات مد بحري من جراء الزلزال (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وشرّد الزلزال والتسونامي الذي أعقبه الجمعة نحو 59 ألفا آخرين، بحسب الأرقام الرسمية، في كارثة دفعت بالحكومة الإندونيسية إلى طلب مساعدة دولية.

إلى ذلك، انتشل عمال الإنقاذ في إندونيسا جثث 34 طالب لاهوت قضوا في انهيار أرضي اجتاح كنيستهم ونجم عن الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي، الجمعة، كما أعلن الصليب الأحمر الإندونيسي، الثلاثاء.

وأفادت المتحدّثة باسم الصليب الأحمر الإندونيسي، أوليا آرياني، أن فريق البحث والإنقاذ "عثر على ما مجموعه 34 جثة" طالب لاهوت من أصل 86 طالباً كان "المركز التدريبي لكنيسة جونوغ" في مقاطعة سيغي بيرومارو قد أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال.