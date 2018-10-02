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مطار معيتيقة الدولي يعلق رحلاته عقب استهدافه بقذيفة صاروخية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
مطار معيتيقة الدولي يعلق رحلاته عقب استهدافه بقذيفة صاروخية
مطار معيتيقة الدولي
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وكالات
 

علق مطار معيتيقة الدولي فى العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رحلاته الجوية من وإلى المطار لحين إشعار آخر.

 

وأعلن المكتب الإعلامى فى مطار معيتيقة الدولى، أن القرار جاء نظرا لتكرار سقوط قذائف ليلا على المطار من جهة غير مسؤلة لا تراعى حرمة الدم أو تعب وإرهاق المسافرين مرضى وشيوخ ونساء وأطفال ولسلامة المسافرين والعاملين وكذلك الطائرات.

 

وسقطت قذائف عشوائية على مطار معيتيقة الدولى فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى لإصابة المسافرين بحالة من الفزع والخوف.

 

وتواصل الميليشيات المسلحة فى طرابلس العبث بأمن واستقرار العاصمة الليبية، وذلك تنفيذا لأجندات ومخططات تهدف إلى السيطرة على مؤسسات الدولة الليبية.

 

المزيد عن: مطار معيتيقة الدولي ليبيا طرابلس سقوط قذيفة تعليق الرحلات
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