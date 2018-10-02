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زلزالان بقوة 5.9 و6 ريختر يضربان جزيرة سومبا جنوب إندونيسيا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
زلزالان بقوة 5.9 و6 ريختر يضربان جزيرة سومبا جنوب إندونيسيا
زلزال بإندونيسيا
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وكالات
 

وقع زلزالان شبه متزامنين بقوة 5.9 درجة و6 درجات، صباح اليوم الثلاثاء، قبالة جزيرة سومبا فى جنوب أندونيسيا، وذلك بعد أربعة أيام من زلزال مدمر فى سولاويسى قتل 844 شخصا على الأقل، كما أعلن المعهد الجيولوجى الأمريكى.

 

وحدد المعهد الأمريكي - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية، مركز الزلزال الأول الذى بلغت شدته 5.9 درجة على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 40 كلم تقريبا من سومبا، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، والواقعة على بعد 1600 كلم من جزر سيليب التى ضربها الجمعة زلزال مدمر بلغت قوته 7.5 درجة وأعقبه تسونامى، وبعد 15 دقيقة تقريبا من الزلزال الأول ضرب زلزال ثان بلغت قوته 6 درجات المنطقة نفسها، وحدد المعهد مركز الزلزال على عمق 30 كلم.

 

وتمكن عمال الإنقاذ، فى وقت سابق، من انتشال جثث 34 طالب لاهوت لفوا مصرعهك فى انهيار أرضى اجتاح كنيستهم، ونجم عن الزلزال الذى ضرب جزيرة سولاويزي.

 

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الإندونيسى أوليا آريانى "إن فريق البحث والإنقاذ عثر على ما مجموعه 34 جثة لطلاب لاهوت من أصل 86 طالبا بالمركز التدريبى لكنيسة (جونوج) فى مقاطعة سيجى بيرومارو، أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال".

 

يأتى ذلك فى وقت تكافح فيه السلطات الإندونيسية لدفن أكثر من 800 قتيل من ضحايا الزلزال القوى الذى ضرب البلاد يوم الجمعة الماضية فى مقبرة جماعية بمجرد التعرف على هويتهم، فى حين خرج الناجون الذين أذهلتهم الصدمة من المنطقة بحثا عن الغذاء والمأوى.

 

جدير بالذكر أن إندونيسيا تقع فى منطقة (حزام النار) فى المحيط الهادي، التى تكثر بها الزلازل.. فيما أدى زلزال وأمواج مد عاتية فى عام 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص فى 13 دولة، بينهم أكثر من 120 ألفا فى إندونيسيا.

 

المزيد عن: ضحايا زلزال زلزالان جنوب إندونيسيا جزيرة سومبا إندونيسيا
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