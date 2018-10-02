مجهولون يفجرون عبوة ناسفة فوق منزل رجل دين بالبصرة

أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة البصرة بأن مجهولين فجروا عبوة ناسفة على منزل رجل دين، يقع في منطقة ضمن مركز المحافظة، ما تسبب فى أضرار مادية.

وقال المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء، "إن مجهولين فجروا بعد منتصف ليل أمس عبوة محلية الصنع على دار رجل دين تقع فى منطقة الأبلة، مبينا أن الاعتداء تسبب فى أضرار مادية، ولم يسفر عن إصابات بشرية".

جدير بالذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمنى بالاستقرار، إلا أنها شهدت فى غضون الأيام القليلة الماضية تسجيل عدد من جرائم القتل التى أثارت قلق المواطنين الذين طالبوا الحكومة والقوات الأمنية بالقبض على مرتكبيها وتحسين الوضع الأمنى.