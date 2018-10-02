ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العاصفة "روسا" تصل " المسكيك

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
العاصفة روسا تصل المسكيك
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

وصلت العاصفة الاستوائية منطقة اليابسة من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، صباح اليوم، والتى تهدّد بأمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات بالمنطقة، وفقاً لهيئة الأرصاد المكسيكية.


وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 85 كم فى الساعة، كما تهدّد ولايات أخرى، مثل "بونتا باخا، وسان خوسيه، وسان لويس"، إذا احتفظت بقوتها.

ومن المتوقع أيضاً ارتفاع موج البحر إلى 5 أمتار فى شبه جزيرة باها كاليفورنيا، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

 

  

 

المزيد عن: كاليفورنيا عالم العاصفة روسا أمريكا أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 9:40:18 AM