العاصفة "روسا" تصل " المسكيك

وصلت العاصفة الاستوائية منطقة اليابسة من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، صباح اليوم، والتى تهدّد بأمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات بالمنطقة، وفقاً لهيئة الأرصاد المكسيكية.





وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 85 كم فى الساعة، كما تهدّد ولايات أخرى، مثل "بونتا باخا، وسان خوسيه، وسان لويس"، إذا احتفظت بقوتها.

ومن المتوقع أيضاً ارتفاع موج البحر إلى 5 أمتار فى شبه جزيرة باها كاليفورنيا، وفقاً لوكالة سبوتنيك.