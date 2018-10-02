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غدًا.. عرض "عيار ناري" في السينمات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:29 ص
غدًا.. عرض عيار ناري في السينمات
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الفجر الفني
 

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "عيار ناري" طرحه بدور العرض السينمائية، غدًا الأربعاء الموافق 3 أكتوبر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

"عيار ناري" بطولة أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، تأليف هيثم دبور، إخراج كريم الشناوي.
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