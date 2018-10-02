طرح Creed لسيلفيستر ستالوني بدور العرض السينمائي 21 نوفمبر المقبل





تقرر طرح الجزء الثانى من فيلم "Creed، بطولة النجم العالمى سيلفيستر ستالونى، و مايكل بي جوردان، يوم 21 نوفمبر المقبل، وذلك بعد الإعلان عن الانتهاء بشكل رسمي من الفيلم.





وتدور أحداث الفيلم نحو المباراة التى لا مفر منها والتى ستجمع "كريد" أبن المصارع "أبولو كريد" فى مواجهة، ابن المصارع الروسي إيفان دراجو، الذي قتل داخل الحلبة في فيلم Rocky IV.





فيلم Creed من بطولة سيلفستر ستالونى، تيسا طومسون، وود هاريس، راسل هورنسبي، فلوريان "بيج نيستي" مونتينو، أندريه وارد، فيليشيا رشاد ودولف لوندجرين.











