أستاذ طب نفسي يوجه رسالة هامة للشباب



وأوضح "المهدي"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أنه عندما يصاب الشخص بمرض نفسي، لابد من علاجه، لأن هناك أمية نفسية بشكل كبير بين الناس ولا يدركون الأمراض التي يتعرضون لها.



وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن هناك 20% فقط من الاضطرابات النفسية يتم تشخيصها وعلاجها علاجا صحيحا، أي أن 80% من المرضى لا يتلقون العلاج.



وجه الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، رسالة إلى الشباب قائلا: "لما نيأس من البشر منيأسش من رحمة ربنا"، مشددا على أن نسبة كبيرة من المنتحرين سبب الانتحار هو المرض النفسي.