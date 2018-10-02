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"حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2 أكتوبرر 2018"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:05 ص
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2 أكتوبرر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجوزاء - من 21 مايو إلى 21 يونيو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجوزاء:
اذا وجدت شكوك أو ظنون غير مؤكدة في حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا. في الغالب، لن تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرين احترامهم وتقديرهم لأرائك. نتيجة الأمور التي سوف تحسمها في هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد عندما لا يكون مجرى الأمور مناسب لك. مع ذلك، قد تكون بحاجة إلى تأكيد ذاتك، لكن من الأفضل القيام بذلك باعتدال.
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