شاهد.. كيف يتم إدارة حقل "ظهر" من خلال غرفة تحكم
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:00 صنعيم يوسف
كشف المهندس عاطف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، عن كيفية إدارة حقل "ظهر" للغاز من خلال غرفة تحكم رئيسية.
وأشار "حسن" في تصريحات لقناة dmc الفضائية، إلى أن هذه الغرفة تراقب كل شيء في الحقل بدءا من الآبار، والرصيف البحري، ومد كابل يعتبر مثل "الحبل السري" الذي ينقل كل المعلومات عن الحقل.
وأوضح أن هناك متخصصون في مراقبة حركة الحقل، ويستطيعون إغلاق الحقل أو فتحه من خلال غرفة التحكم.
وأشار "حسن" في تصريحات لقناة dmc الفضائية، إلى أن هذه الغرفة تراقب كل شيء في الحقل بدءا من الآبار، والرصيف البحري، ومد كابل يعتبر مثل "الحبل السري" الذي ينقل كل المعلومات عن الحقل.
وأوضح أن هناك متخصصون في مراقبة حركة الحقل، ويستطيعون إغلاق الحقل أو فتحه من خلال غرفة التحكم.
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