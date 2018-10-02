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أستاذ طب نفسي: مرض الاكتئاب تزايد حاليا لدى الأطفال

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
أستاذ طب نفسي: مرض الاكتئاب تزايد حاليا لدى الأطفال
الدكتور طارق أسعد
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن مرض الاكتئاب تزايد حاليا لدى الأطفال، ولم يعد الأمر مقتصرا على كبار السن كما كان في الماضي.

وأضاف "أسعد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الاكتئاب هو مرض يمكن أن يصاب به أي شخص سواء متدين أم لا، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن المتدينين لا يصابون به،

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أنه بالنسبة للاكتئاب الموسمي يأتي في بعض البلدان مصاحبا لفصل الشتاء نظرا لقلة الضوء فيه، وفي بلدان أخرى في فصل الصيف، لافتا إلى أن البعض يصاب به أيضا في شهر رمضان.
المزيد عن: فصل الشتاء الطب النفسي الاكتئاب الموسمي اكتئاب
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