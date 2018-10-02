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عاجل.. مصدر أمني ينفي إشعال أسرة قتيل الدقهلية النار بمنزل المتهم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
عاجل.. مصدر أمني ينفي إشعال أسرة قتيل الدقهلية النار بمنزل المتهم
وزارة الداخلية
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هبة عبدالحفيظ
 
نفى مصدر أمني، ما تداول من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها توجه أسرة الطفل المقتول في الدقهلية لمنزل المتهم وإشعال النار به، مؤكداً أنه لا أساس لهذه الشائعات، وأن الحالة الأمنية بالمنطقة تشهد هدوءً، مناشدًا وسائل الإعلام توخي الحذر في نشر مثل هذه الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن العام.

ونجحت أجهزة البحث الجنائي، في كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل بمدينة الجمالية بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة العثور على جثة يوسف . م . س، 12 سنة، مقيم بحي الزهور دائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، ملقاه خلف مضرب الأرز  ببندر الجمالية، وبها جرح طعني بالرقبة وآخر نافذ بالبطن.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "عبدالرحمن م.ع"، 17 سنة، طالب بالثانوي الصناعي، ومقيم ببندر الجمالية (صديق المجني عليه).

وبمواجهته اعترف وقرر أنه اصطحب المجني عليه بدراجته الهوائية إلى مكان العثور خارج الكتلة السكنية، وحدثت مشادة بينهما تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم بأحد المجاري المائية وملابسه الملوثة بالدماء، وأيد ذلك شاهد واقعة (طالب بالمرحلة الإعدادية، 12سنة، مقيم ببندر الجمالية) حيث قرر بمشاهدته للمتهم والمجني عليه بدراجة هوائية حال توجههما ليلاً لمكان العثور ثم مشاهدته للمتهم حال عودته بمفرده.
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