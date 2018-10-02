ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نشرة أخبار منتصف الليل.. مسح 70 ألف مواطن في حملة "فيروس C"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
نشرة أخبار منتصف الليل.. مسح 70 ألف مواطن في حملة فيروس C
طباعة
صدفة غنيم
 
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ ترأس المهندس مصطفى مدبولي لاجتماع الحكومة غدًا، ووفاة والدة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق.

توفت منذ قليل والدة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأربعاء المقبل في مسجد المشير طنطاوي.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء لمناقشة عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، كما يناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، كمحافظة حدودية، ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى تردد 70 ألف و480 مواطن حتى الآن على نقاط المسح في الـ9 محافظات، منهم 47 ألف و109 مواطن ظهرت التحاليل سلبية للأجسام المضادة لفيروس سي، و5 آلاف و372 مواطن ظهرت التحاليل ايجابية للاجسام المضادة لفيروس سي، (ايجابية الاجسام المضادة لا تؤكد إصابه المريض بالفيروس وإنما يوجد احتمالان إما أن يكون المريض قد تلقى العلاج وشٌفي من الفيروس أو أن المريض مصاب بالفيروس)، وسيتم إجراء لهم تحليل PCR للتأكد من إصابتهم، مشيرةً إلى إنه تم تحويلهم الى المستشفيات لاستكمال التحاليل الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم إن ثبتت الاصابة، لافتة أن أكبر المحافظات ترددًا بالنسبة لعدد السكان هى القليوبية بتردد 26 ألف و911 مواطن.

يُطلق الأزهر الشريف، غداً الثلاثاء، قافلة طبية إلى منطقة الواحات البحرية، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

المزيد عن: وفاة والدة شريف إسماعيل وزارة الصحة نشرة أخبار منتصف الليل مصطفى مدبولي الدكتورة هالة زايد اخبار مصر أمراض غير سارية 100 مليون صحة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 1:10:15 AM