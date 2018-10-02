نشرة أخبار منتصف الليل.. مسح 70 ألف مواطن في حملة "فيروس C"

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ ترأس المهندس مصطفى مدبولي لاجتماع الحكومة غدًا، ووفاة والدة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق.





توفت منذ قليل والدة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأربعاء المقبل في مسجد المشير طنطاوي.





يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء لمناقشة عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، كما يناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.





تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، كمحافظة حدودية، ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى تردد 70 ألف و480 مواطن حتى الآن على نقاط المسح في الـ9 محافظات، منهم 47 ألف و109 مواطن ظهرت التحاليل سلبية للأجسام المضادة لفيروس سي، و5 آلاف و372 مواطن ظهرت التحاليل ايجابية للاجسام المضادة لفيروس سي، (ايجابية الاجسام المضادة لا تؤكد إصابه المريض بالفيروس وإنما يوجد احتمالان إما أن يكون المريض قد تلقى العلاج وشٌفي من الفيروس أو أن المريض مصاب بالفيروس)، وسيتم إجراء لهم تحليل PCR للتأكد من إصابتهم، مشيرةً إلى إنه تم تحويلهم الى المستشفيات لاستكمال التحاليل الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم إن ثبتت الاصابة، لافتة أن أكبر المحافظات ترددًا بالنسبة لعدد السكان هى القليوبية بتردد 26 ألف و911 مواطن.





يُطلق الأزهر الشريف، غداً الثلاثاء، قافلة طبية إلى منطقة الواحات البحرية، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.



