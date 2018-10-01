"انتهت المهلة".. بهذه الطريقة حذرت "جوجل" مستخدمي Gmail

حذرت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي بريدها الإلكتروني " Gmail" قائلة " انتهت المهلة".





ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أوضحت "جوجل" لمستخدمي "جيميل"، أن المهلة المؤقتة الممنوحة من أجل استخدام التصميم القديم للبريد الإلكتروني، انتهت بصورة كاملة، ولا يمكن العودة لها مطلقًا.





وكانت "جوجل" أطلقت، في شهر أبريل الماضي، تصميمًا جديدًا لبريد "جيميل"، والذي يحتوي على تصميم جديد، يقدم خدمات ذكية عديدة.





ومنحت "جوجل" منذ تلك الفترة مهلة إلى مستخدمي "جيميل" للانتقال إلى النسخة الأحدث، وتنتهي تلك المهلة، اليوم الاثنين 1 أكتوبر.





وأبرز المزايا الذكية الجديدة على "جيميل"، هي "الوضع السري"، الذي يسمح بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بصورة سرية من دون إطلاع أي خوادم خارجية أو أي طرف ثالث عليها.





وإمكانية حذف أي رسالة بصورة أوتوماتيكية من دون تدخل من صاحبها.