"صحة دمياط": إقبال كثيف على فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" في اليوم الأول (فيديو)

قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن هناك إقبال كثيف لدي المواطنين في المحافظة على فعاليات مبادرة "100 مليون صحة"، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية في حالة استنفار لتنفيذ الكشف الطبي المجاني على المواطنين.





وأضاف "الخطيب"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، أن معدل التردد على كل المراكز المخصصة للمسح كان كبيرًا للغاية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 90 وحدة ومركز للمسح بواقع 321 فرقة بالإضافة إلى 4 نقاط متحركة.



