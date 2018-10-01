قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد توتنهام بدوري أبطال أوروبا





يدخل فريق برشلونة الإسباني، بقيادة إرنستو فالفيردي، اختبار صعب أمام توتنهام الأنجليزي، يوم غدٍ الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط يأتي في الثاني إنتر ميلان بثلاث نقاط وتوتنهام وآيندهوفن بدون نقاط بعد الخسارة القاسية في الجولة الأولى.





ويتوقع أن يلعب برشلونة بالتشكيل التالي: "تير شتيجن، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، سيرجي روبيرتو، فيليب كوتينيو، بوسكيتس، راكيتيتش، عثمان ديمبلي، سواريز، ميسي".





أما توتنهام ينتظر أن يخوض اللقاء بالتشكيل التالي: "فورم، أورير، دافينسون سانشيز، فيرتونجن، بن دافسي، إريك داير، موسى ديمبلي، لاميلا، كريستيان إريكسن، سون هونج، هاري كين".





ويستضيف ملعب ويمبلي لقاء برشلونة مع توتنهام، يوم غد الأربعاء والموافق 3 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.





وتقرر أن تنقل مباراة برشلونة مع توتنهام في الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر فضائية "بي إن سبورت 1 HD" الرياضية، بصوت المعلق يوسف سيف.





وستذاع تلك المواجهة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية، وقناة "RMC Sport 2"، وفضائية "BT Sport 2" الإنجليزية.





تابع البث المباشر لمباراة توتنهام مع برشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.