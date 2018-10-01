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إصابة 18 جنديا أفغانيا في هجوم جوي لقوات أجنبية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:41 م
إصابة 18 جنديا أفغانيا في هجوم جوي لقوات أجنبية
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وكالات
 
أصيب 18 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني في هجوم جوي يشتبه في أن قوات أجنبية قامت بشنه على منطقة ناد علي في ولاية هلمند جنوبي البلاد، حسبما أفادت مصادر طبية الإثنين.



وقال أحد العاملين في مستشفى الطوارئ في لاشكارجاه عاصمة إقليم هلمند لوكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، إنه تم نقل 18 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني إلى المستشفى.



ووفقاً للمصدر، كان المصابون في حالة مستقرة.



من جهة أخرى، قال مصدر أمني موثوق به إن القوات الأجنبية استهدفت جنوداً من الجيش الوطني الأفغاني في ضواحي مركز منطقة ناد علي، لكن ليس لديه علم بوجود إصابات.



وتعد منطقة "ناد علي" واحدة من المناطق غير الآمنة في ولاية هلمند حيث أطلقت قوات الأمن عمليات تطهير ضد حركة طالبان.



وتقدم القوات الأجنبية بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إطار عملية الدعم الحازم، المساندة للقوات الأفغانية في قتالها ضد حركة طالبان وتنظيم داعش، الذي ينتشر في 25 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 34 ولاية.
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