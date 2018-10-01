الامارات تستضيف المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي أبريل المقبل

تستضيف إمارة رأس الخيمة الدورة الخامس عشرة للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي من 9 لغاية 11 أبريل 2019.





ستقام الفعاليات في "قرية المؤتمر" التي شيدت خصيصاً لاستضافة هذا الحدث المميز على شاطئ فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية وتطوير السياحة وبالتعاون مع عدد من أبرز خبراء السياحة والضيافة.





وتعكف حالياً اللجنة الاستشارية للمؤتمر على وضع البرنامج العام لدورة 2019 وذلك بعد الاجتماع السنوي الذي عقدته مؤخراً في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة في دبي والذي شهد مشاركة أكثر من 40 من أبرز مالكي الفنادق والمطورين والاستشاريين الذين ناقشوا أبرز الأفكار والفرص التي تساهم في تعزيز نمو الاستثمار الفندقي في الشرق الأوسط.





واتفقت اللجنة الاستشارية خلال هذا الاجتماع على أهمية تحقيق الانسجام والتوافق بين مختلف أقطاب مجتمع الاستثمار الفندقي كما أكدت الحاجة لمناقشة التغيرات الحاصلة في نماذج التشغيل التي يشهدها القطاع الفندقي والرغبة بمعرفة آراء وأفكار قطاعات الأعمال الأخرى فيما يخص التقنيات العصرية الجديدة التي توصف بـ "المزعزعة" إلى جانب مواضيع الاستدامة والحفاظ على البيئة، والتصميم والتطوير وهي المواضيع ذاتها التي سيتم مناقشتها بشكل أكبر وأوفى خلال البرنامج العام للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي للعام 2019.





و قال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ان استضافة فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في إمارة رأس الخيمة للسنة الثانية تأتي عقب النجاح الكبير الذي شهدته دورة العام الماضي..و برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة نتطلع للترحيب بمجتمع المستثمرين والمطورين والمشغلين في القطاع الفندقي في المنطقة إلى جانب نخبة من كبار المتحدثين العالميين ممن سيشاركون بأفكارهم ورؤاهم القيمة التي ستساهم في تطوير قطاع السياحة والضيافة ودفعه إلى آفاق جديدة من النمو والانتعاش ليشكل المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي المنصة الأمثل لعرض استراتيجيتنا السياحية الجديدة في إطار طموحات الإمارة لاستقطاب 3 مليون زائر بحلول العام 2025.





ومن جانبه ذكر جوناثان ورسلي رئيس مجلس إدارة شركة بنش للفعاليات ومؤسس المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي ان اجتماع اللجنة الاستشارية شهد هذا العام مشاركة لافتة تمثلت بحضور أكثر من 40 عضواً حيث خصصنا الجزء الأكبر والأهم من هذا الاجتماع لوضع برنامج دورة العام 2019 من فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، وقد أسعدنا رؤية هذا الحماس الكبير والترقب لعودة فعاليات المؤتمر إلى إمارة رأس الخيمة عقب نجاح اللافت الذي شهدته دورة العام 2018 التي نظمت بالتعاون مع شركائنا في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.





و بدوره أكد جون إيمرسون مدير الفعاليات لدى شركة ميد أهمية عودة الحدث مجدداً إلى إمارة رأس الخيمة في دورة مميزة أخرى من دورات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي.